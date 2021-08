No dia da independência do Afeganistão, a palavra de ordem é resistir



A 19 de agosto, o Afeganistão celebra o dia da independência face ao domínio do Reino Unido, em 1919. Porém, depois de se terem verificado protestos em Jalalabad contra o regime talibã, que terminaram com três mortos, não se sabe se haverá mais manifestações.



Segundo a agência Reuters, os combatentes talibã abriram fogo sobre os manifestantes quando estes tentaram hastear a bandeira nacional numa praça, esta terça-feira. Três pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas.



Um vídeo obtido pelo canal Sky News mostra centenas de afegãos reunidos em Jalalabad, com a bandeira negra, vermelha e verde em vários telhados e levada por alguns manifestantes. A bandeira branca afegã tinha sido retirada.