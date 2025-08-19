Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
19 de agosto de 2025 às 23:00

Um lento país que se mantém em pé

No fundo, o “sempre em pé” pode ser também a imagem de um país que já caiu de cabeça ao chão mil vezes, mas insiste em levantar-se.

Há uns bonecos famosos que têm diferentes nomes em diferentes partes do mundo.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Condições médicas Eleições Ficção Política Portugal Superman Capitão Marvel
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Um lento país que se mantém em pé