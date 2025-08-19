Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
19 de agosto de 2025 às 23:00

As bebedeiras caseiras

A minha amiga, que é das fortes, tinha sucumbido com dois copos?

“Estou com uma ressaca monstra”, disse ela, apoiando a cabeça nas mãos como se as próprias mãos fossem já uma grua operada com dificuldade pela cabeça em causa. Sem pensar, praticamente num desabafo de circunstância, soltei “deve ter sido boa a festa, então”.

