Ricardo Alexandre: Com a Ucrânia 'os talibã terão mãos mais livres para cometer atrocidades'

Ricardo Alexandre, jornalista e especialista em assuntos internacionais, lançou, a 24 de fevereiro, o livro Breve história do Afeganistão. A SÁBADO falou com ele três dias antes e a ameaça de uma invasão russa da Ucrânia - que se concretizou justamente a 24 de fevereiro - já deixava antever que o mundo tirasse os olhos da grave crise humanitária afegã e se concentrasse na crise de refugiados ucranianos que assola a Europa. Ao escrever este livro, o jornalista quis recuperar a sua experiência quando esteve no Afeganistão em 2001, na queda do talibã e refletir sobre o futuro deste país que tem vivido entre guerras. "Enquanto houver esperança no progresso da humanidade e principalmente na capacidade das gerações mais novas temos sempre que acreditar que é possível algo melhor. Mas no caso do Afeganistão é particularmente difícil", admite.