Desporto feminino volta a estar proibido no Afeganistão

Com o regime talibã no poder do Afeganistão, as mulheres estão proibidas de praticarem modalidades desportivas em que exponham o seu rosto ou corpo.

Com o regresso dos talibã ao comando do Afeganistão em agosto deste ano, as mulheres viram-se obrigadas a voltar para casa e aos poucos vão-se conhecendo as proibições a que estarão sujeitas, à semelhança do que aconteceu entre 1996 e 2001 quando este grupo extremista também esteve no poder.

Em entrevista à SBS, um canal de televisão australiano, Ahmuadual Wasqid, membro da comissão cultural dos talibã afirmou que as mulheres não têm autorização para jogar críquete "porque não é necessário que as mulheres joguem" este desporto. Em causa está o facto de que o Islão proíbe que as mulheres exponham qualquer parte do corpo, o que poderia acontecer durante a prática desportiva.

Ahmuadual Wasqid confessou que esta proibição se estende a outros desportos praticados por mulheres. Justifica esta decisão com o facto de o mundo se encontrar na Era Digital, onde tudo o que acontece vai parar aos media. "Estamos na era dos media, e haverá fotos e vídeos que as pessoas vão ver. O Islão e o Emirado Islâmico [do Afeganistão] não permitem que as mulheres joguem críquete ou outro tipo de desportos em que fiquem expostas."