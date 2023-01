Manequins femininos no Afeganistão passam a ter os rostos tapados

A repressão das mulheres no Afeganistão passa a ser refletida também nas montras de moda feminina de Cabul, a capital. A partir de agora, as lojas que tiverem manequins femininos terão que apresentá-los sem cabeça ou com o rosto tapado.







REUTERS/Omar Sobhani

Tópicos Afeganistão Cabul mulheres talibã regime

Para isso, os comerciantes podem simplesmente tirar a cabeça dos manequins ou usar véus, papel alumínio, tecido ou sacos de plástico. Qualquer elemento é válido desde que se cumpra a última ordem do regime talibã.O decreto foi ordenado pelo Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício e pretende reduzir a presença das mulheres nas ruas do país. Esta é apenas a última das limitações impostas às mulheres, depois de terem sido proibidas de frequentar a escola a partir dos 12 anos, negando-lhes a educação secundária e universitária.Quando as forças internacionais saíram do país, em agosto de 2021, o regime talibã que ocupou o poder começou por mostrar uma imagem mais moderada e garantiu que os direitos das mulheres não estavam em causa. Com o tempo, porém essa imagem ficou pelo caminho. Começaram com o encerramento do Ministério da Mulher e com a implementação do uso obrigatório da burca, agora suprimem quase totalmente as liberdades femininas mais básicas, como a liberdade de movimento.As mulheres que vivem neste regime devem estar acompanhadas de um homem para sair à rua e quase não pode frequentar espaços públicos sozinhas. Estão proibidas de trabalhar, a não ser em casos estritamente necessários.