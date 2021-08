Afeganistão. O triunfo do Emirado

Niloofar Rahmi era o exemplo acabado de como a guerra fora há muito perdida quando, em abril de 2018, conseguiu asilo político nos Estados Unidos. Rahmi graduara-se como alferes da Força Aérea em 2012, aos 19 anos, e, logo então, foi alvo do escárnio generalizado, de ameaças e violências.



A única mulher-piloto da República Islâmica do Afeganistão partiu para os Estados Unidos no Verão de 2015 para um curso de pilotagem de aviões de transporte C 130. Nesse ano o Departamento de Estado concedeu-lhe o Prémio Mulher Coragem, mas, ao terminar o curso, em Dezembro de 2016, Rahmi recusou regressar ao Afeganistão, acabando por solicitar asilo, enquanto a sua família fugia do país.





Os assassínios