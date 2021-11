Casou-se Malala Yousafzai, Nobel da Paz

A Nobel da Paz Malala Yousafzai casou-se esta terça-feira, no Reino Unido, com Asser Malik. A ativista pela educação das raparigas, que foi alvo de um atentado por parte dos talibã em 2012, no Paquistão, divulgou as fotografias da cerimónia nas redes sociais.



Malala Yousafzai, de 24 anos, revelou que ela e o novo marido se casaram em Birmingham, tendo celebrado com as respetivas famílias.

"Hoje é um dia precioso na minha vida. Eu e o Asser demos o nó para sermos parceiros o resto da vida", escreveu Malala.