America go home! (I)

Há mais de 10 anos que ecoa o grito "America go home" em torno do conflito no Afeganistão. Nos últimos dias, muitos esqueceram este facto, criticando ferozmente o presidente Joe Biden pela sua decisão de ratificar a retirada do contingente militar norte-americano do país. Nem tempo houve para criar um vazio de poder, dada a rapidez da reconquista de Cabul pelos Talibã.



Será certo que nas próximas semanas o aflitivo futuro do país passará à história. No instante, surge mais fácil, e geopoliticamente compensador, apontar o dedo a Biden (aos EUA) pelos caos da situação, do que condenar veementemente os seus culpados, os movimentos fundamentalistas islâmicos aglutinados na rede Talibã.



Várias potências com posições e interesses distintos na arena internacional ambicionavam, há muito, por uma retirada da força militar norte-americana do Afeganistão. Moscovo e Pequim lideravam as críticas generalizadas à política externa dos EUA, e dos seus reticenciosos aliados da OTAN, em relação ao país e à região.