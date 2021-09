"Fiquem em casa." A ordem do novo presidente da câmara de Cabul para as mulheres

O novo presidente da Câmara de Cabul, a capital do Afeganistão, decretou às mulheres que aí trabalhavam para ficarem em casa, a menos que o seu trabalho não possa ser feito por um homem. É mais um sinal de que os talibã não vão dar a prometida liberdade às mulheres.



Hamdullah Noman anunciou que os talibã decidiram que era "necessário impedir as mulheres de trabalharem por agora".



Depois de terem tomado o poder, a 15 de agosto, os talibã começaram por anunciar que os direitos das mulheres estavam garantidos no "enquadramento da lei islâmica". E desde então têm dado sinais de que muito pouco pode ter mudado desde que o grupo extremista esteve no poder entre 1996 e 2001.