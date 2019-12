OE2020: Iniciativa Liberal reitera voto contra documento com "ambição a menos" João Cotrim Figueiredo acusou o Governo de, neste orçamento, não reformar coisíssima nenhuma, nem simplificar nenhum dos processos fiscais a que os cidadãos estão sujeitos. - Dinheiro , Sábado.

OE2020: Chega critica proposta "marcadamente ideológica" do Governo O deputado único do Chega criticou esta segunda-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020, considerando que é um documento "marcadamente ideológico" que vai "contra o espírito do programa de Governo", mas não adiantou o sentido do seu voto.

OE2020: Livre recusa ser "obstáculo" mas quer mais justiça e reuniões à esquerda A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, rejeitou esta terça-feira que o seu partido pretenda ser "um obstáculo" à aprovação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), embora defendendo mais justiça social e ambiental, assim como mais reuniões à esquerda.

OE2020: PSD descontente com "orçamento de continuidade pelas más razões" Afonso Oliveira apresentou a reação preliminar do PSD à proposta de Orçamento do Governo. O deputado social-democrata considera tratar-se de um orçamento de continuidade pelas más razões. - Dinheiro , Sábado.







OE2020: PAN diz que proposta do Governo é "pouco ambiciosa" O deputado do PAN André Silva considerou esta terça-feira que o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) proposto pelo Governo é "de continuidade, tem alguns aspetos positivos, mas é pouco ambicioso", lamentando que a matéria ambiental não seja uma prioridade.



OE2020: PCP aponta "insuficiências e limitações" na proposta do Governo O PCP apontou hoje "insuficiências e limitações relevantes" à proposta orçamental do Governo, identificando elementos que contrariam a ideia de um Orçamento do Estado de continuidade, em relação ao qual mantém em aberto as três opções de voto.









PS não vê razões para "rutura" na votação do OE2020 Socialistas consideram que proposta do Governo é de continuidade das políticas da anterior legislatura e tem condições para ser aprovada. - Dinheiro , Sábado.