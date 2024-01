EUA enviaram mensagem privada ao Irão sobre ataques Hutis

O presidente dos EUA revelou, este sábado, que o seu governo enviou uma mensagem privada ao Irão sobre o seu apoio aos rebeldes Hutis, responsáveis por ataques aos navios comerciais no Mar Vermelho. "Enviámo-la de forma privada e acreditamos que estamos bem preparados", afirmou Joe Biden, aos jornalistas, antes de deixar a Casa Branca para passar o fim de semana em Camp David.







REUTERS/Joshua Roberts

O movimento Huti prometeu, também este sábado, uma "respostas forte e eficaz" depois de mais um ataque dos EUA no Iémen durante a noite. Neste último ataque, Washington atingiu um radar. Na sexta-feira, registaram-se dezenas de ataques levados a cabo pelas forças norte-americanas e britânicas a localizações Hutis no Iémen.O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou, na sexta-feira, que os ataques iniciais afetaram a capacidade dos Hutis de armazenarem, lançarem e guiarem mísseis ou drones, que o grupo tem usado para ameaçar navios comerciais. Os EUA garantiram que não deixarão de proteger estes navios e Kirby sublinhou que não têm qualquer interesse numa guerra com o Iémen.Biden, cujo governo retirou os Hutis da lista de "organizações terroristas estrangeiras" do Departamento do Estado, em 2021, foi questionado se considera que o termo "terrorista" descreve o movimento neste momento. "Acho que sim", foi a resposta do presidente norte-americano.Os Hutis justificam os ataques que estão a levar a cabo no Mar Vermelho, onde os navios acedem ao Canal do Suez, como um movimento de apoio aos palestinianos da Faixa de Gaza, que estão sob ataque israelita desde 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel no seu território.