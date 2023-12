EUA destroem barcos dos rebeldes Hutis no Mar Vermelho

A marinha dos EUA afundou, este domingo, três embarcações dos rebeldes Hutis que dispararam contra um navio cargueiro da Maersk Hangzhou quando fazia a travessia do Mar Vermelho. Os rebeldes iemenitas têm lançado vários ataques nesta zona de acesso ao Canal do Suez, por onde passa 12% do comércio marítimo mundial, em apoio ao Hamas.







REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Quatro embarcações dos Hutis chegaram a estar a poucos metros do cargueiro. A marinha norte-america refere que respondeu a um pedido de socorro, tendo enviado helicópteros para o local. Alegam que depois de terem sido recebidos com tiros, afundaram três das embarcações "em auto-defesa". As tripulações não sobreviveram ao ataque e o quatro barco fugiu do local.Desde novembro que os Hutis têm atacado navios no Mar Vermelho, o que levou à criação de uma task-force internacional que tenta manter a funcionar a ligação marítima com a Europa, através do Canal do Suez, no Egipto. O grupo de rebeldes apoiados pelo Irão alega estar a defender os palestinianos atacados em Gaza por Israel e tenta desta forma destabilizar o comércio mundial e forçar um cessar-fogo no conflito.Nos ataques que têm levado a cabo, os Hutis reclamam estar apenas a atacar as embarcações ligadas a Israel. Porém, alguns dos ataques parecem não ter ligação direta ao conflito. O ataque deste domingo, dirigido ao cargueiro da Maersk Hangzhou que está registado em Singapura e é operado e detido por uma empresa dinamarquesa, parece ser um desses casos.Depois do ataque de hoje, a Maersk anunciou que vai suspender novamente as rotas pelo Mar Vermelho, desta vez por 48 horas. É que este foi o segundo dia consecutivo de ataques aos seus navios - ontem foram disparados mísseis contra outro cargueiro.Segundo um comunicado do Comando Central dos EUA, os Hutis atacaram o cargueiro perto das 6h30 (3h30 em Lisboa), tendo chegado a tentar "entrar a bordo". A tripulação do cargueiro pediu socorro e a equipa de segurança respondeu aos disparos, descreve ainda o comunicado.Os helicópteros "devolveram fogo em auto-defesa, afundando três dos quatros pequenos barcos, e matando as tripulações". Acrescentando que o quatro barco fugiu da zona.Desde que foi lançada a task-force internacional, a 18 de dezembro, o ataque com mísseis que aconteceu no sábado foi o primeiro bem-sucedido pelos rebeldes iemenitas. Desde 19 de novembro que os Hutis já lançaram 24 ataques a navios que cruzam o Mar Vermelho.