Morreu Paula Coelho, a menina do Nutícias, que ficou conhecida por se despir enquanto falava da atualidade

A antiga apresentadora morreu aos 47 anos de idade. Paula Coelho sofreu de várias doenças ao longo da sua vida

É mais uma notícia inesperada. Morreu Paula Coelho, aos 47 anos de idade, depois de ter sofrido um AVC e lhe ter sido diagnosticado, posteriormente, um cancro.

A morte deixou em choque todos os que dela gostavam. Mónica Sofia já se manifestou publicamente. "Minha Paulinha, que tristeza perder-te tão jovem, tão cheia de sonhos, tão cheia de vida. Assim de repende o destino levou-te de nós. Eu sei que sabes que gosto de ti daqui até ao céu. Não merecias ir já...", lê-se

Paula Coelho estava cada vez mais recatada no que dizia respeito à sua vida pessoal e, desde julho que não publicava nada nas suas redes sociais. 

Durante a sua vida, afastada da televisão, a antiga apresentadora viveu em África durante dez anos, de onde tem grandes memórias mas sofreu com vários problemas de saúde. "Malária, paludismo e degue", contou, em 2021, em entrevista à 'Nova Gente'. "Estive cá um mês e meio, 15 dias internada e só sei que era um vírus. Também estive internada com malária. Pensei, por duas vezes, que ia morrer."

