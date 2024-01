Iémen: Huthis reivindicam ataque contra navio dos EUA no golfo de Aden

Os rebeldes Huthis do Iémen reivindicaram esta quarta-feira um novo ataque contra um navio norte-americano, no golfo de Aden, pouco tempo depois de terem sido novamente classificados como entidade terrorista pelo Governo dos Estados Unidos.







Houthi Military Media/Handout via REUTERS

O porta-voz militar dos Huthis, Yehya Saree, sublinhou que este grupo "disparou mísseis contra o navio americano Genco Picardy no golfo de Aden", ao largo da costa do Iémen.O Genco Picardy é um navio graneleiro com bandeira das Ilhas Marshall e viajava desde o Egito para a Índia, segundo dados de portais de rastreamento marítimo, citados pela agência Efe.Saree frisou que os rebeldes estão a responder "aos ataques americanos e britânicos", salientando que é inevitável."Qualquer novo ataque não ficará sem resposta e punição", destacou.A Marinha britânica tinha alertado anteriormente que um navio foi atingido por um 'drone' nas costas do Iémen, provocando um incêndio que já terá sido extinto.De acordo com o alerta publicado na página digital da Marinha, "o capitão informou que o incêndio a bordo foi extinto", e que prosseguem as investigações.Este ataque ocorreu poucas horas após os Estados Unidos terem voltado a incluir os Huthis na sua lista de "organizações terroristas" devido aos ataques da formação iemenita, apoiante da causa palestiniana, contra navios vinculados a Israel e que estão a afetar o comércio marítimo internacional.Em reação, o movimento rebelde que controla a maior parte do Iémen, incluindo a capital, Saná, considerou hoje "uma honra" a designação como grupo terrorista pelos Estados Unidos e garantiu que continuará a apoiar a Palestina na guerra contra Israel.A designação entrará em vigor dentro de cerca de um mês, a 16 de fevereiro, embora, num telefonema aos jornalistas, os responsáveis norte-americanos tenham afirmado que os Estados Unidos "considerariam a possibilidade de a suspender" se os Huthis cessarem os ataques no Mar Vermelho.Nos 30 dias que faltam para a medida entrar em vigor, os Estados Unidos pretendem também conceber a aplicação das sanções que acompanham a designação, de forma a afetar o menos possível a população civil.A administração Biden optou por incluir os Huthis na lista de "Terroristas Globais Especificamente Designados" (SDGT) em vez de "Organização Terrorista Estrangeira" (FTO), porque as sanções que acarreta são mais leves.Por exemplo, a designação de SDGT não implica sanções para aqueles que fornecem "apoio material" aos Huthis, nem prevê a proibição de viajar, como acontece com a designação de FTO.Segundo as Nações Unidas, o Iémen, em guerra desde o final de 2014 entre os Huthis e o governo iemenita reconhecido internacionalmente (apoiado por uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita, país onde está exilado) sofre atualmente uma das maiores catástrofes humanitárias do planeta, segundo a ONU.