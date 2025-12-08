Nuno Markl partilha primeiras fotos fora do hospital: "Escalada é íngreme, mas não faz mal"

Humorista, que recupera de um AVC, garante estar "em boas mãos".

Nuno Markl continua a recuperar do AVC que sofreu no início deste mês. O humorista voltou às redes sociais para partilhar fotos de uma "bela tarde" ao ar livre, onde aparece numa cadeira de rodas, acompanhado por dois cães.é



Nuno Markl sofreu um AVC Instagram/Nuno Markl

"O meu jejum de instagram vai continuar, mas queria só melhorar a vossa tarde com estas fotos da minha bela tarde. A escalada continua. É íngreme, mas não faz mal. Até breve e obrigado pelo apoio!", escreveu Markl, esclarecendo depois que ainda não se encontra em casa. "Mas estou em boas mãos".

Recentemente os companheiros de Markl na Rádio Comercial dedicaram-lhe a música de Natal da estação e o autor de 'O Homem que Mordeu o Cão' admitiu que chorou "em repuxo".

Nuno Markl é, atualmente, locutor nas manhãs da Rádio Comercial e uma das figuras princiapis do programa 'Taskmaster' da RTP, juntamente com Vasco Palmeirim. Ganhou visibilidade por vários programas de rádio como 'O Homem Que Mordeu o Cão', o Laboratólarilolela ou Caderneta de Cromos. Na televisão foi responsável pela série 1986 que acompanhava a vida de um grupo de adolescentes no ano da mais conturbada eleição presidencial nacional.