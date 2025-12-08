Nuno Markl partilha primeiras fotos fora do hospital: "Escalada é íngreme, mas não faz mal"

Humorista, que recupera de um AVC, garante estar "em boas mãos".
Nuno Markl continua a recuperar do AVC que sofreu no início deste mês. O humorista voltou às redes sociais para partilhar fotos de uma "bela tarde" ao ar livre, onde aparece numa cadeira de rodas, acompanhado por dois cães.é
Nuno Markl sofreu um AVCInstagram/Nuno Markl
"O meu jejum de instagram vai continuar, mas queria só melhorar a vossa tarde com estas fotos da minha bela tarde. A escalada continua. É íngreme, mas não faz mal. Até breve e obrigado pelo apoio!", escreveu Markl, esclarecendo depois que ainda não se encontra em casa. "Mas estou em boas mãos".
Recentemente os companheiros de Markl na Rádio Comercial dedicaram-lhe a música de Natal da estação e o autor de 'O Homem que Mordeu o Cão' admitiu que chorou "em repuxo".
Nuno Markl é, atualmente, locutor nas manhãs da Rádio Comercial e uma das figuras princiapis do programa 'Taskmaster' da RTP, juntamente com Vasco Palmeirim. Ganhou visibilidade por vários programas de rádio como 'O Homem Que Mordeu o Cão', o Laboratólarilolela ou Caderneta de Cromos. Na televisão foi responsável pela série 1986 que acompanhava a vida de um grupo de adolescentes no ano da mais conturbada eleição presidencial nacional.
Numa altura em que o mundo está cada vez mais competitivo, com produtos e serviços semelhantes, as características destes mesmos produtos ou serviços deixam de ter uma maior relevância na escolha do cliente. O que mais influencia a decisão do cliente é a pessoa que o vende.