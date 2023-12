Ikea alerta para atrasos e escassez de produtos devido a ataques no Mar Vermelho

O Ikea alertou para uma possível escassez e atraso de produtos à medida que as transportadoras contornam o Mar Vermelho, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo e cuja segurança tem sido ameaçada pelos Hutis – um grupo de rebeldes do Iémen que tem atacado navios comerciais na zona sul.







REUTERS/Yves Herman

Zev Faintuch,

"A situação no Canal do Suez resultará em atrasos e poderá causar restrições de disponibilidade para certos produtos IKEA", afirmou, na quinta-feira, a Inter IKEA Systems B.V. em entrevista ao canal da CBS.A empresa de móveis e decoração garante que está a avaliar as opções para garantir a disponibilidade dos produtos.Sabe-se que desde meados de novembro já foram atacados cerca de 20 navios no Mar Vermelho, de acordo com o analistada empresa de segurança Global Guardian. Antes desta rota – a mais curta ligação marítima entre a Europa e a Ásia - ter sido atacada, cerca de 12% do comércio global passava pelo Canal do Suez, segundo dados do Instituto Naval dos Estados Unidos. Agora 19% das embarcações que por lá passavam estão a seguir caminhos diferentes. A rota alternativa implica contornar África, o que significa que as viagens vão ser mais longas em dias ou até mesmo semanas. Como consequência também os custos dos transportes aumentaram em 14%, segundo dados da Freightos.A empresa de energia BP já disse, na segunda-feira, que suspendeu o gás e os embarques de petróleo na região do Mar Vermelho. Das gigantes do transporte marítima que têm aproveitado para se desviarem da rota destacam-se a CMA CGA, a Equinor, a Evergreen, a Hapag-Lloyd, a Maersk, a Orient Overseas e a ZIM. As retalhista Abercrombie & Fitch Co planeia mudar para para o transporte aéreo para evitar atrasos, noticiou a Bloomberg na quinta-feira.