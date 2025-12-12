"Fiquei honrado por ele me reconhecer": Mourinho recorda encontro com o "melhor James Bond da história"

Treinador do Benfica lembra que os dois ficaram sentados num restaurante... "na mera cavaqueira"

José Mourinho recordou, em entrevista à Benfica FM, o dia em que encontrou, num restaurante, o famoso ator escocês Sean Connery - "o melhor James Bond da história" -, e assumiu ter ficado "honrado" quando este o reconheceu.



"Foi no restaurante ao lado de casa e do estádio do Chelsea. E estava lá o melhor James Bond [Sean Connery] da história. Os meus filhos viram, eu e a minha mulher não. E quando eles me disseram, até fiquei... Sentado no meu cantinho, a pensar que o senhor nem me devia conhecer. Não ia ali. Ele acabou de jantar e ficou sentado... Ficou ali. Estava à espera que eu acabasse para me vir pedir uma fotografia, um autógrafo. E depois estivemos ali sentados na mera cavaqueira e confesso... Fiquei mesmo honrado que ele me reconhecesse. Foi aquele respeito escocês pelos momentos de privacidade", lembrou com saudade o agora treinador do Benfica.

