EUA e Reino Unido ponderam atacar bases militares no Iémen, enquanto o Irão já enviou um destroyer para o Mar Vermelho. Conflito agudiza-se no Médio Oriente.

Podem os ataques hutis aos navios no Mar Vermelho levar a uma escalada do conflito no Médio Oriente? No domingo, dia 31 de dezembro, essa possibilidade ficou mais próxima. O exército norte-americano matou dez militantes hutis ao afundar três embarcações na sequência de um ataque a um porta-contentores da Maersk. Foi a primeira vez que os EUA se envolveram tanto no conflito, perante os ataques marítimos originados pela guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.