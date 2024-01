Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

No Iémen, as cidades de Saada, Hodeidah e Dhamar foram palco esta noite de bombardeamentos dos EUA e Reino Unido contra os hutis, responsáveis por vários ataques a navios no Mar Vermelho. O grupo prometeu respostas e garantiu que iria continuar a atacar os navios ligados a Israel ou que se dirijam "para a Palestina ocupada". Estes ataques levam à questão que divide os especialistas: estamos perante um escalar do conflito entre Israel e o Hamas?