Cavaco Silva e António Costa não se têm poupado nos embates. Em maio, Cavaco dizia-se “seriamente preocupado com as consequências para o País da governação do PS”, acusando Costa de ter colocado Portugal numa “trajetória de empobrecimento e de profunda degradação da política nacional”. O primeiro-ministro socialista não se deixou ficar e acusou o antigo Presidente da República de ter despido “o fato institucional próprio a que nos habituou e que todos respeitamos como estadista” para vestir “a T-shirt de militante partidário e fazer um discurso inflamado para animar as suas hostes partidárias”.