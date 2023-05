Cavaco diz que António Costa perdeu 'a autoridade'

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva defendeu que o PSD deve focar a sua atenção no combate ao governo socialista. O social-democrata elogiou a estratégia de Luís Montenegro que não dispera "energias com outros partidos nem responder às provocações que deles possam vir, assim como de alguns comentadores políticos".







Cavaco Silva sublinhou que "foi o PS e o executivo de António Costa" que colocaram o país "numa trajetória de empobrecimento e de profunda degradação da situação política" e que o PSD é a única alternativa credível no atual panorama político.Mas o antigo Presidente considera que o PSD não deve apoiar moções de censura ao Governo lançadas por outros partidos, considerando que desviam a atenção da má governação.Cavaco acusou ainda Costa de ter perdido a autoridade e lembrou que por vezes os primeiros-ministros "decidem apresentar a sua demissão" devido a "um rebate de consciência". "Em princípio, a atual legislatura termina em 2026. Mas às vezes os primeiros-ministros, em resultado de uma reflexão sobre a situação do país ou de um rebate de consciência, decidem apresentar a sua demissão e têm lugar eleições antecipadas – foi isso que aconteceu em março de 2011", afirmou o também antigo primeiro-ministro do PSD.O discurso do antigo Presidente da República encerrou o Encontro de Autarcas Social Democratas.