Pedro Santana Lopes diz que "qualquer comparação é ridícula", mas lançou o debate sobre se os "tantos casos, tantos" de António Costa deviam ter desfecho igual ao que levou à queda do seu Governo. A ideia torna importante puxar a fita atrás até 2004, mesmo que por agora Marcelo considere que o filme é bem diferente.

Conta-me como foi a queda de um Governo com maioria

O dia 17 de julho de 2004 estava quente. No Palácio da Ajuda, o calor que se fazia sentir na tomada de posse do XVI Governo Constitucional fez alguns dos presentes sentirem-se mal. Politicamente, a temperatura também tinha subido. Jorge Sampaio estava a empossar Pedro Santana Lopes como primeiro-ministro, sem que tivesse havido eleições. Com o PS fragilizado pelo caso Casa Pia, o Presidente da República optou por não dissolver o Parlamento, onde PSD e CDS tinham uma maioria absoluta, depois de Durão Barroso sair de São Bento para assumir a presidência da Comissão Europeia.