“Terminei de escrever este ensaio em janeiro deste ano. Os acontecimentos políticos destes últimos meses têm uma influência zero naquilo que escrevi”, garantiu Cavaco Silva na apresentação do livro "O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar".

Durão leu partes “saborosas” do livro que Cavaco garante não ser de recados

Há referências a ministros mantidos para lá do razoável, ataques a quem aponta o dedo a heranças políticas com mais de seis meses e uma crítica a primeiros-ministros que falham Conselhos de Estado. Não é preciso muito para encontrar pontos de contacto entre estas passagens do novo livro de Aníbal Cavaco Silva e episódios recentes protagonizados por António Costa. Não foi por acaso que Durão Barroso os considerou como passagens "saborosas".