Marcelo apela ao voto e diz que "2024 será mais decisivo do que 2023"

O Presidente da República começou por desejar um bom ano aos portugueses, para depois recordar a sua mensagem de 2023. "No mundo ficou claro que a guerra na Ucrânia está para durar, ficou ainda claro que o antigo conflito de dois povos que querem a mesma terra se convertia novamente em guerra aberta no Médio Oriente, ficou claro que a inflação subia, mas o crescimento não subia, ficou claro que enquanto durarem as guerras e a lenta recuperação económica os que mais sofrem são os mais pobres, os mais dependentes, mais excluídos", disse.







Miguel Baltazar

Marcelo Rebelo de Sousa disse depois que em 2023, "em Portugal, ficou claro que contas certas, maior crescimento e emprego, qualificação das pessoas, investimento e exportações são essenciais".Para o Presidente da República ficou também "claro que devemos estar atentos e motivados para votar nas eleições europeias, para percebermos como vai ser o tempo imediato na Europa".