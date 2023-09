Os dez mandamentos de Cavaco para saber governar

O "político que mais votos conseguiu" em Portugal tem um novo livro. Em O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar, Aníbal Cavaco Silva deixa lições sobre como deve atuar o chefe de Governo face aos vários obstáculos e dificuldades que encontrará no caminho. Lições sobre escolha de ministros, relação com a imprensa, convivência com o Presidente da República e sondagens são alguns dos temas sobre os quais o social-democrata dá recomendações.



Uma figura altamente elogiada e utilizada como exemplo é a de Francisco Sá Carneiro, uma clara inspiração para Cavaco enquanto primeiro-ministro. Mas, como seria de esperar, o texto não consiste apenas de elogios e boas práticas e ao longo do livro são deixadas críticas veladas aos presidentes da República que o acompanharam enquanto primeiro-ministro (António Ramalho Eanes e Mário Soares) e dirige várias farpas aos governos mais recentes (de Sócrates a Costa, passando por Passos Coelho e Paulo Portas).