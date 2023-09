PSP: Aumentaram ocorrências nas escolas. Agressões lideram lista

A PSP registou 3.683 ocorrências nas escolas no último ano letivo, um ligeiro aumento face ao ano letivo de 2021/22, sendo as agressões, injúrias e ameaças os principais ilícitos cometidos nos estabelecimentos de ensino, revelou hoje a polícia.





Durante o ano letivo de 2022/2023, os polícias do programa Escola Segura (PES) registaram, na sua área de responsabilidade, 3.682 ocorrências, 2.611 das quais de natureza criminal e 1.071 não criminais, indica a Polícia de Segurança Pública quando começa um novo ano letivo e inicia uma operação a nível nacional no âmbito do PES.Os dados provisórios da PSP mostram que, no último ano letivo, as ocorrências nas escolas aumentaram 5,7% (mais 199) em relação ao ano escolar 2021/22, sobretudo as criminais, que passaram de 2.416 para 2.611."Estes valores são superiores aos registados no ano letivo anterior, mas inferiores aos anos pré-pandemia", precisa a PSP, dando conta que as ocorrências mais reportadas são agressões (1.191) e injúrias e ameaças (799), seguido de furto (354), vandalismos (135) e roubo (80).No último ano letivo, as equipas da Escola Segura da PSP efetuaram 10.809 ações de sensibilização e os temas mais abordados fora o 'bullying', segurança rodoviária e segurança infantil.Durante a operação que a PSP inicia hoje, e que vai decorrer até 22 de setembro, vai ser reforçada a presença nas imediações dos estabelecimentos de ensino e nos percursos dos alunos, professores, pessoal auxiliar e pais entre a escola e casa.Segundo a PSP, os polícias vão estar mais visíveis e desenvolver ações de fiscalização, sensibilização e formação para prevenir ilícitos criminais, contraordenacionais e de incivilidades através de informação e sensibilização da comunidade escolar.Esta força de segurança indica também que o Programa Escola Segura mantém para este ano letivo os objetivos de "prevenir e erradicar a ocorrência de comportamentos de risco e de ilícitos nas escolas e nas áreas envolventes" e "promover uma cultura de segurança".A PSP salienta ainda que neste ano letivo vai privilegiar a delinquência juvenil, nomeadamente a posse e uso de armas, a violência no desporto e a dependência do espaço virtual.A PSP tem na sua área de responsabilidade, os centros urbanos, 3.100 escolas do ensino público, privado e cooperativo que são frequentadas por 900.000 alunos, além dos 150.000 professores e pessoal não docente.A Polícia de Segurança Pública dá ainda conta da existência do e-mail escolasegura@psp.pt para denúncia de crimes e esclarecimento de questões relacionadas com a segurança pública das escolas.