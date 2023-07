Casos como os que levaram às buscas à casa de Rui Rio e à sede do PSD continuam a ser prática em vários partidos. No PSD, a secretária pessoal do atual líder, Luís Montenegro, está nomeada como assessora parlamentar, mas trabalha na sede do partido. Ana Cristina Gaspar, a sua assessora de imprensa que o acompanha diariamente, também está na lista de nomeados pelo parlamento. O mesmo acontece com vários motoristas do PSD, e também com motoristas do PS ou técnicos de informática e designers que estão todos os dias no Largo do Rato, mas são pagos pela subvenção atribuída ao grupo parlamentar socialista.