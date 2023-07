Buscas a partidos, telemóveis apreendidos: Quais são os limites?

O PSD pôs em causa a proporcionalidade da operação que levou a buscas em 20 locais, incluindo a sede do partido e a casa de Rui Rio, que ficou com o telefone apreendido. Juristas explicam à SÁBADO os limites legais e admitem que a lei nem sempre é cumprida.

As buscas à sede do PSD foram um momento inédito. Pela primeira vez, uma operação policial entrou numa sede partidária nacional e, segundo o secretário-geral do partido, Hugo Soares, recolheu elementos sobre militantes, comunicações internas e estratégia partidária, matéria que os sociais-democratas apontam como sensível e que levou Soares a considerar que se tinha recolhido material "fora do objeto investigado". Mais: o dirigente do PSD classifica como "absolutamente confidencial" o registo de entradas e saídas na sede, que também terá sido levado pelas autoridades. Mas será que a lei prevê algum tipo de requisitos especiais para buscas em sedes partidárias?

Lei protege advogados e jornalistas, mas não partidos