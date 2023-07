Os bastidores da visita do Papa Francisco

Os cinco cadeirões e as vestes do Santo Padre, os discursos dos responsáveis de associações e o helicóptero que o levará a Fátima tiveram de ser aprovados pela Santa Sé. A segurança do Papa exigiu 200 reuniões das autoridades e todas as pessoas que estarão perto do chefe da Igreja foram investigadas e credenciadas.