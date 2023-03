Medina demite Christine Ourmières-Widener, presidente da TAP

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que o acordo feito entre Alexandra Reis e a TAP, que ditou que a ex-secretária de Estado recebesse uma indeminização de 500 mil euros é nulo pelo que Alexandra Reis terá de devolver um valor de €450 mil. Esta foi a conclusão do relatório final da auditoria da Inspeção-Geral das Finanças relativamente ao pagamento de 500 mil euros de indemnização a Alexandra Reis, após a sua saída da TAP.







"Essa conclusão decorre da necessidade de repor a legalidade e por outro lado, torna exigível a devolução das verbas indevidamente pagas", garantiu Fernando Medina. O relatório será enviado para o Tribunal de Contas para apurar "as responsabilidades financeiras dos administradores envolvidos". O ministro das Finanças diz que o caso levantou "legítima indignação".





A indemnização levantou dúvidas jurídicas relativas ao Estatuto do Gestor Público. Não só pelos termos do acordo, mas porque meses depois de ter recebido a compensação, a gestora foi nomeada para a presidência da NAV.

No seguimento do mesmo caso, Christine Ourmières-Widener foi demitida do cargo de presidente executiva da TAP. Manuel Beja, que também pretencia à direção da companhia aérea, desde junho de 2021, foi também demitido com justa causa.O ministro das Infraestruturas João Galamba informou que o cargo de Ourmières-Widener será agora ocupado pelo presidente da SATASobre responsabilidades políticas, Fernando Medina escusou-se a dar respostas.A presidente executiva da TAP já tinha garantido que vai cumprir as conclusões do relatório final, independentemente de quais forem as decisões tomadas pelo Governo, mesmo que a decisão passe por uma reintegração da ex-administradora da TAP - contudo, o relatório não inclui informação sobre essa possibilidade.Fernando Medina partilhou com os jornalistas que o Governo considerou que este era o momento de "virar a página" da relação entre os portugueses e a TAP, de forma a que esta seja também uma companhia mais "viável".