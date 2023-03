Alexandra Reis obrigada a devolver 443 500 euros à TAP

Christine Ourmières-Widener, líder da comissão executiva, e Manuel Beja, presidente do Conselho de Administração nomeado pelo Estado foram considerados responsáveis pelo pagamento da indemnização milionária.

Da indeminização de 500 mil euros que Alexandra Reis recebeu da TAP a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) considera que terão de ser evolvidos à companhia aérea 443 500 euros.







A notícia é avançada pelo Correio da Manhã que demonstra ainda que Christine Ourmières-Widener, líder da comissão executiva, e Manuel Beja, presidente do Conselho de Administração nomeado pelo Estado foram considerados responsáveis pelo pagamento da indemnização milionária.A IGF não esclareceu quem tem de devolver à TAP os 90% do total da indemnização paga.Saiba mais no CM