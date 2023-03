TAP: gestores despedidos atiram aos advogados de topo que contrataram

Quem ler o relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre o despedimento de Alexandra Reis da TAP, apresentado ontem pelo Governo, fica com a impressão de que as falhas apontadas são demasiado evidentes para não terem sido vistas pelos advogados externos assessorados para a operação: a SRS, pelo lado da TAP, e a Morais Leitão, pelo lado de Alexandra Reis. Christine Ourmières-Widener, a CEO da TAP que o Governo despediu por causa da sua responsabilidade formal nessas falhas pensa o mesmo – e, abrindo fogo em todas as direções, atira em particular aos advogados.