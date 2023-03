Ex-CEO da TAP exige três milhões de euros de indemnização

A CEO demitida da TAP vai exigir ao Estado o pagamento de uma indemnização de mais de três milhões de euros. Christine Ourimères-Widener deverá reclamar todos os bónus e salários a que tinha direito se cumprisse o contrato até ao final, avança o Correio da Manhã.







TIAGO PETINGA/LUSA

A agora ex-CEO da transportadora aérea foi demitida pelo Governo, que alegou justa causa para esta decisão anunciada no início da semana em conferência de imprensa pelos ministros das Finanças e das Infraestruturas.Christine Ourimères-Widener vai contestar esta posição defendida pelo Governo em tribunal e reclamar o pagamento dos valores que estavam estabelecidos no contrato que tinha duração até junho de 2026. Na origem do seu despedimento está o afastamento de Alexandra Reis da administração da TAP com um acordo que levou a empresa a pagar 500 mil euros de indemnização à ex-secretária de Estado.Saiba mais no Correio da Manhã