TAP: Presidente executiva diz deixar companhia com imensa tristeza

A presidente executiva da TAP disse esta quinta-feira aos trabalhadores que "é com imensa tristeza" que deixa a companhia, que está mais forte e tem uma posição geográfica privilegiada.







TIAGO PETINGA/LUSA

"É com imensa tristeza que deixo a TAP, ao fim de quase dois anos...", começa por afirmar Christine Ourmières-Widener numa carta aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso.Na missiva, a gestora, que será substituída por Luís Rodrigues na sexta-feira, diz que os dois últimos anos foram "intensos e desafiadores, de trabalho árduo em conjunto com as equipas mais competentes e dedicadas" que conheceu."Enfrentámos juntos muitos obstáculos, sem nunca perder a esperança, a determinação e o foco. Graças ao trabalho árduo e ao compromisso de todos, conseguimos superar muitos desafios e alcançar resultados significativos", refere Christine Ourmières-Widener, acrescentando que sai de uma companhia "resiliente, que sobreviveu à pandemia do Covid-19 e já recuperou praticamente a 100% a sua atividade".Christine Ourmières-Widener afirma que o plano de reestruturação da companhia "está a ser cumprido mesmo antes do previsto, graças ao desempenho financeiro da Companhia, que é fruto do esforço de todos, tendo sido já possível mitigar os cortes salariais", que, refere, "sempre foi uma prioridade".A ainda CEO diz também que a TAP mantém uma forte posição no Brasil e reforçou "o papel essencial de ligar as comunidades de língua portuguesa a Portugal e de ligar Portugal ao resto do mundo".Christine Ourmières-Widener diz acreditar "no futuro brilhante da TAP", agradece a todos "o apoio e a confiança" em si depositada, afirmando ser "grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes, que formam o pilar de sucesso" da companhia."Em dois anos de Portugal, a palavra mais importante que aprendi é única: Saudade. E já sei por antecipação o que ela significa. É o sentimento que levo em relação à TAP e a todos os que a fazem diariamente e lhe chamam família", escreve Ourmières-Widener, que termina a carta afirmando ter sido uma "honra ser a primeira CEO da TAP" e "um verdadeiro gosto servir a Companhia".Luís Rodrigues vai tomar posse como presidente do Conselho de Administração (PCA) e presidente executivo (CEO) da TAP esta sexta-feira, sucedendo neste último cargo a Christine Ourmières-Widener, que foi demitida.Este responsável, que até então liderava a SATA, foi escolhido pelo Governo para substituir Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja, que foram demitidos.O Governo anunciou a exoneração da presidente executiva da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener e a do presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, em 06 de março, depois de divulgados os resultados de uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), que concluiu que o acordo para a saída de Alexandra Reis é nulo e grande parte da indemnização de perto de meio de milhão de euros terá de ser devolvida.A polémica começou no final de dezembro, altura em que o Correio da Manhã noticiou que a então secretária de Estado do Tesouro tinha recebido uma indemnização de cerca de 500.000 euros para sair dois anos antes do previsto da administração da empresa.O processo foi negociado ao abrigo do código das sociedades comerciais, quando a TAP está abrangida pelo estatuto do gestor público.O caso motivou uma remodelação no Governo, incluindo a saída do ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.