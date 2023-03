A TAP corre em duas pistas no Parlamento

Miguel Pinto Luz e Isabel Castelo Branco, antigos secretários de Estado de Passos Coelho, que assinaram a privatização da TAP, o ex-presidente da Parpública, Pedro Pinto, e os empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa serão chamados à Comissão de Economia para explicar no Parlamento os contornos de um negócio que pode ter lesado a companhia aérea em 400 milhões de euros, através de um esquema que terá permitido a Neeleman comprar a empresa sem gastar um euro seu.

Esta quarta-feira, a Comissão de Economia aprovou por unanimidade os requerimentos de PS e PSD para fazer audições que levarão o escrutínio à TAP à sua privatização em 2015, mas passarão também pela audição dos ex-governantes Pedro Marques, Pedro Nuno Santos e Nuno Mourinho Félix, mas também do ex-administrador Diogo Lacerda Machado - que, a pedido do PSD, terão de dar explicações sobre a renacionalização da empresa.

Todas estas audições estão a ser aprovadas num momento em que a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP ainda está a arrancar, com pedidos de documentos e indicação de pessoas a ouvir.

O âmbito desta CPI incide sobre atos de gestão e tutela política "em particular entre 2020 e 2023". E este "em particular" faz o BE - cuja proposta de comissão de inquérito foi aprovada - acreditar que não faz sentido aprovar a proposta do PCP para alargar o âmbito até à privatização em 2015.

Para o BE, a ideia é que esta não seja "uma comissão sobre tudo que não é sobre nada".

A proposta dos comunistas foi chumbada, mas isso não significa que o PS tenha desistido da ideia de lançar a atenção sobre um negócio que envolve a compra de 53 aviões e um prejuízo de 400 milhões para a TAP, num momento em que as atenções se têm centrado na indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis.

A estratégia do PS com o aval de Costa

No PS acredita-se que há uma forte probabilidade de o negócio de Neeleman vir mesmo parar à CPI, uma vez que ele está já sob investigação pelo Ministério Público e é provável que isso seja lembrado pela PGR na resposta ao Parlamento à notificação sobre a constituição da comissão de inquérito (um procedimento que faz parte das regras).

Enquanto isso não acontece, a ideia é manter o assunto no centro da atenção mediática.

A estratégia socialista pode ser arriscada para quem acredita que a má publicidade influenciará o processo de venda da empresa já em curso. E isso foi discutido ao mais alto nível no PS, com António Costa a dar luz verde à sua bancada parlamentar para continuar a insistir no esclarecimento do negócio.

No PSD a atitude é a de viabilizar o escrutínio de todo o processo, mesmo que isso possa vir a desenterrar uma história que parece complicada para o Governo de Passos.

Estas audições aprovadas na Comissão de Economia podem, por isso, acabar por ser um prelúdio de um caso que não é impossível que venha a ser alvo também da Comissão de Inquérito. Com uma enorme diferença: há dúvidas de que David Neeleman compareça à Comissão de Economia, mas ninguém pode recusar responder perante uma comissão de inquérito, que tem poderes equiparados aos de um tribunal.