Menina de 13 anos surfa ondas gigantes da Nazaré: “Não estava a respirar por momentos”

Natural de Espírito Santo no Brasil, Ana Gabriela Pessoti Dagostini de 13 anos desafiou pela primeira vez as maiores ondas da Praia do Norte.



Surfista de 13 anos enfrenta ondas na Nazaré Instagram/ aninhadagostini

Acompanhada por Lucas “Chumbo” Chianca, recordista de ondas gigantes, Aninha, como é conhecida, aventurou-se e foi capaz de surfar ondas de até nove metros de altura. Contudo, numa das ondas a jovem acabou por sofrer uma queda na espuma e ficou por baixo de água durante alguns segundos até acionar o colete insuflável e ser resgatada pelo jet ski.

“Fiquei debaixo de água durante algum tempo e tive de acionar o colete”, relembra Aninha, “foram segundos difíceis mas consegui subir, não estava a respirar por momentos”.

A jovem é filha de Benito Dagostini e Maíra Pessoti, ambos surfistas profissionais, e teve desde sempre uma ligação forte ao mar e às ondas.