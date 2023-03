Ex-CEO da TAP foi informada sobre os riscos da indemnização a Alexandra Reis

Administradora acabou por sair da transportadora aérea com uma indemnização de 500 mil euros.

No dia 28 de janeiro de 2022, Christine Ourmières-Widener (à data CEO da TAP) terá recebido um email de César Sá Esteves, sócio da SRS (a sociedade de advogados que representava a transportadora aérea) a informá-la dos riscos "políticos e financeiros" do pagamento de uma indemnização a Alexandra Reis. O documento em causa terá sido anexado às conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF).







Segundo avança o Jornal de Negócios, a comunicação terá sido feita depois de a ex-administradora ter pedido uma compensação de 1,4 milhões de euros para sair da empresa. Por considerar uma quantia "inaceitável", a SRS terá apresentado à CEO da TAP alternativas, como a possibilidade de uma rescisão unilateral que não implicaria indemnização.Leia tudo no Jornal de Negócios