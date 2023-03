Escolas e comboios parados. As pessoas estão fartas das greves?

Irá a duração prolongada das greves afetar as reivindicações dos profissionais? Elísio Estanque, sociólogo, investigador e professor na Universidade de Coimbra, crê que os grevistas têm mérito nas reivindicações que fazem, mas avisa que greves longas (como as dos professores ou funcionários judiciais ou da CP) contribuem para a redução do apoio popular, essencial para a negociação.