A deputada Emília Cerqueira admitiu ter na sua posse as credenciais do secretário-geral do PSD, José Silvano, e de outros deputados. A SÁBADO já tinha denunciado que o sistema de presenças é fácil de ludibriar.





O controlo das presenças na Assembleia da República é feito através do login no computador que cada deputado tem à sua frente no hemiciclo. No início de cada sessão plenária, é preciso inserir uma senha que, supostamente, é pessoal e intransmissível. Mas o sistema está longe de ser à prova de fraude. "A possibilidade de faltar a reuniões é quase ilimitada", declarou, em Agosto, à SÁBADO o antigo deputado socialista José Magalhães, dizendo que basta que um deputado insira as credenciais de outro. Uma conclusão que se revelou acertada perante o caso do secretário-geral do PSD, José Silvano.



Esta sexta-feira, a deputada do PSD Emília Cerqueira assumiu ter registado a presença do secretário-geral do PSD, José Silvano, no Parlamento, quando este não estava ausente, mas afirmou tê-lo feito "inadvertidamente". Em conferência de imprensa, a deputada declarou que o simples facto de ter acedido à área de trabalho de José Silvano no computador da Assembleia da República, mediante a introdução da password do secretário-geral do PSD, faz com que o sistema registe de imediato uma presença.



Na verdade, já aconteceu nas votações perceber-se que falta alguém que, segundo o sistema informático, estaria na sala. Ainda este ano, o deputado André Silva (do PAN) apareceu no sistema quando se fazia a verificação informática do quórum, mas não estava presente quando se fizeram as votações sobre a proposta de descentralização de PS e PSD. A situação pode dever-se a um mero lapso informático ou simplesmente ao facto de o deputado ter saído naquele momento, mas mostra que nem sempre quem aparece no sistema está no hemiciclo.



Apesar disso, o secretário-geral da Assembleia assegurou à SÁBADO que o sistema funciona. "A pretensa falha, sublinha-se, pretensa, se existisse, resultaria, não de defeito do sistema informático, mas sim do desrespeito da regra da intransmissibilidade de credenciais (pessoais e intransmissíveis)", afirma o responsável, que recusa a ideia de ser preciso alguma alteração no sistema e diz que seria o mesmo que acusar o banco por uma transferência feita por alguém a quem tivéssemos dado o nosso código de Multibanco. "Parece adequado dizer-se que o levantamento teve lugar por falha imputável ao sistema informático do banco?", ironizou Albino de Azevedo Soares.



Há ainda casos de deputados que asseguram que estiveram presentes apesar de não se terem registado no sistema. Nessas situações, pedem à mesa da Assembleia que lhes tire a falta. "Para evitar abusos, acordámos entre nós que não retiraríamos faltas a deputados do respectivo partido", conta a socialista Idália Serrão, reconhecendo contudo que já aconteceu o colega de mesa social-democrata Duarte Pacheco tratar das faltas de deputados laranjas, da sua bancada. Duarte Pacheco diz que se limita a registar a presença "citando a declaração do deputado", porque "é impossível estar atento a todos os que estão em cada sessão".



No máximo, cada deputado pode dar quatro faltas injustificadas por sessão legislativa, sob pena de perda de mandato, não podendo o trabalho que faça por não estar em regime de exclusividade servir de justificação. As justificações previstas são doença, luto, maternidade e paternidade ou trabalho político. Neste último caso, o deputado pode não ser obrigado a especificar que trabalho político fez, caso tenha o aval do presidente do seu grupo parlamentar. Apesar destas regras, não há registo de um único parlamentar que tenha perdido o mandato por excesso de faltas.



Uma mulher do Alto Minho



Na conferência de imprensa desta sexta-feira, Emília Cerqueira garantiu que só registou a sua presença em dias em que o deputado esteve ausente para "aceder a documentos". Num registo de ataque como melhor defesa, a deputada do PSD defendeu que o caso Silvano está a tomar as proporções que tomou porque há uma campanha contra Rui Rio e usou várias vezes a defesa de ser "do Alto Minho" e não estar habituada "à política de Lisboa" naquela que garantiu que será a única vez que falará com a imprensa sobre o caso: "Eu sou do Alto Minho", repetiu, definindo-se como inexperiente apesar de ser deputada desde 2015. "Provavelmente, por inexperiência nestas coisas da política, pelo menos na política destas coisas de Lisboa.



Emília Cerqueira diz que esteve fora de Portugal no fim de semana e que por isso só mais tarde se apercebeu das notícias. "Talvez fruto da minha inexperiência nas questões da comunicação, não disse nada ao senhor deputado José Silvano", defendeu-se. "Tenho a password de alguns colegas de quem sou próxima, como aliás eles têm a minha", começou por dizer a parlamentar, assegurando que esta é uma prática corrente no Parlamento "como noutras organizações".