O cálculo das remunerações é opaco, o controlo de faltas falível e a fiscalização quase nula. Mas ninguém parece querer mexer nos salários nem nas regras.

A polémica estalou em Abril: vários deputados com casa em Lisboa declaravam, para efeitos de subsídio de deslocação, residir noutros locais. Três meses depois, vários deles nem sequer mudaram a morada. E esse é só um dos problemas: há direito a táxis sem apresentar factura e a mais um valor mensal para deslocações também sem comprovação de que estas tenham sequer acontecido, um sistema de faltas que é demasiado fácil de contornar – na verdade, basta querer –, subsídios individuais para viagens que dependem da simpatia do presidente, "dádivas voluntárias" para os partidos que saem do salário, a que só o CDS escapa. A sessão legislativa terminou ontem sem que nenhum partido mostre particular interesse em mudar nada disso.



AS CASAS

Viver em Lisboa e receber como se fosse Portalegre

Os deputados têm direito a receber 0,36 euros por quilómetro entre a Assembleia da República (AR) e a casa onde moram. Pressupõe-se que os que vivem fora dos concelhos de Cascais, Barreiro, Vila Franca de Xira, Sintra, Loures, Oeiras, Seixal, Amadora, Almada e Lisboa fazem uma viagem semanal de ida e volta a casa. As dúvidas surgem quando há deputados que indicam moradas nos locais por onde foram eleitos, mas acabam por fazer vida em Lisboa.



Um dos casos que foi notícia foi o de José Matos Rosa, eleito pelo PSD, que recebe ajudas de custo como se vivesse em Portalegre, mas tem casa própria em Lisboa. Mas houve vários outros deputados que foram notícia nos últimos meses por casos semelhantes. Clara Marques Mendes, do PSD, declara viver em Fafe, mas tem residência em Oeiras, Duarte Pacheco, também eleito pelo PSD, recebe ajudas de custo como se vivesse em Sobral de Monte Agraço, mas tem morada no Parque das Nações em Lisboa. E nenhum deles alterou a morada depois da polémica.



Atitude diferente tiveram Sandra Cunha e Heitor de Sousa, do BE, e Elza Pais do PS. Depois de serem noticiadas alegadas incongruências entre as moradas declaradas, os deputados corrigiram as declarações que tinham feito aos serviços.



Na realidade, não tinham de o fazer. Há um parecer do auditor jurídico da Assembleia que diz que, para efeitos de pagamento deste subsídio, "não tem qualquer relevância o facto de o deputado ter casa própria em Lisboa". Segundo o parecer, o que conta é a "residência efectiva" do parlamentar, ou seja, "o local onde o deputado tem a sua existência organizada e que, como tal, lhe serve de base de vida". Mas fica ao critério do eleito indicar qual é esse endereço, não havendo qualquer fiscalização pelos serviços. "Não incumbe aos serviços da AR averiguar (fiscalizar) qual é, na realidade, o local de residência efectiva (habitual) do deputado, sendo a ele que incumbe declarar, para os efeitos em causa, qual é em cada momento, essa residência", lê-se no parecer.



Para se perceber o peso que pode ter uma morada, veja-se o exemplo de Ascenso Simões, deputado do PS eleito por Vila Real, que partilhou no Facebook uma folha de vencimento na qual se pode ver que, por ter morada a 400 quilómetros de Lisboa, recebe 1.371,60 euros por mês.



O objectivo é não só compensar as despesas que o parlamentar tem de suportar por estar em Lisboa, mas também promover o chamado "trabalho de círculo", ou seja, garantir que os deputados vão todas as semanas ao terreno do local por onde foram eleitos fazer trabalho político. O problema? Não há fiscalização que garanta se as viagens são efectivamente feitas. "Na prática, premeia-se quem fica em Lisboa, porque recebe o dinheiro para fazer a deslocação e não o gasta", critica o ex-deputado José Magalhães, autor do livro Políticos.pt. Guia prático das remunerações de altos cargos da República.



AS FALTAS

Um sistema fácil de enganar

O controlo das presenças é feito através do login no computador que cada deputado tem à sua frente no hemiciclo. No início de cada sessão plenária, é preciso inserir uma senha que, supostamente, é pessoal e intransmissível. Mas o sistema está longe de ser à prova de fraude. "A possibilidade de faltar a reuniões é quase ilimitada", declara José Magalhães, que diz que basta que um deputado insira as credenciais de outro. Na verdade, já aconteceu nas votações perceber-se que falta alguém que, segundo o sistema informático, estaria na sala. Ainda há duas semanas, o deputado André Silva (do PAN) aparecia no sistema quando se fazia a verificação informática do quórum, mas não estava presente quando se fizeram as votações sobre a proposta de descentralização de PS e PSD. A situação pode dever-se a um mero lapso informático ou simplesmente ao facto de o deputado ter saído naquele momento, mas mostra que nem sempre quem aparece no sistema está no hemiciclo.



Apesar disso, o secretário-geral da Assembleia assegura à SÁBADO que o sistema funciona. "A pretensa falha, sublinha-se, pretensa, se existisse, resultaria, não de defeito do sistema informático, mas sim do desrespeito da regra da intransmissibilidade de credenciais (pessoais e intransmissíveis)", afirma o responsável, que recusa a ideia de ser preciso alguma alteração no sistema e diz que seria o mesmo que acusar o banco por uma transferência feita por alguém a quem tivéssemos dado o nosso código de Multibanco. "Parece adequado dizer-se que o levantamento teve lugar por falha imputável ao sistema informático do banco?", ironiza Albino de Azevedo Soares.



Há ainda casos de deputados que asseguram que estiveram presentes apesar de não se terem registado no sistema. Nessas situações, pedem à mesa da Assembleia que lhes tire a falta. "Para evitar abusos, acordámos entre nós que não retiraríamos faltas a deputados do respectivo partido", conta a socialista Idália Serrão, reconhecendo contudo que já aconteceu o colega de mesa social-democrata Duarte Pacheco tratar das faltas de deputados laranjas, da sua bancada. Duarte Pacheco diz que se limita a registar a presença "citando a declaração do deputado", porque "é impossível estar atento a todos os que estão em cada sessão".



No máximo, cada deputado pode dar quatro faltas injustificadas por sessão legislativa, sob pena de perda de mandato, não podendo o trabalho que faça por não estar em regime de exclusividade servir de justificação. As justificações previstas são doença, luto, maternidade e paternidade ou trabalho político. Neste último caso, o deputado pode não ser obrigado a especificar que trabalho político fez, caso tenha o aval do presidente do seu grupo parlamentar. Apesar destas regras, não há registo de um único parlamentar que tenha perdido o mandato por excesso de faltas.



AS VIAGENS

€ 376/mês para deslocações

Todos os meses, os deputados recebem 376,32 euros para "deslocações especiais em trabalho político". Não precisam de entregar qualquer comprovativo ou justificar a forma como gastam esse dinheiro.



"Esta remuneração é aberrante: subsiste porque as atenções se focam em baleias remuneratórias, desprezando as pequenas quantias. No entanto, num País que discute ao cêntimo se o salário mínimo pode ser aumentado sem catástrofe, as quantias em causa não devem ser tidas por insignificantes. São na verdade uma forma engenhosa (e ínvia) de obter um aumento salarial que se assumido frontalmente geraria escândalo", acusa José Magalhães, que defende que se institua, como no Parlamento Europeu, um sistema de pagamento contra factura.



Mas há outras questões relacionadas com deslocações que suscitam dúvidas, como o facto de as viagens para as quais os deputados são convidados a título individual poderem dar direito a abonos se o Presidente da AR (PAR) entender que assim se justifica num despacho fundamentado. "Este regime presta-se à criação de favoritos do PAR, com mordomias de deslocação apoiadas negadas a quem não esteja na graça do titular", nota Magalhães, que também não entende como é que continua a estar previsto o pagamento de despesas de viagem a um acompanhante nas deslocações oficiais.



AS REGALIAS

Telefone e seguro de saúde

Quando são eleitos, os deputados recebem um portátil ou um tablet, que fica na sua posse até ao fim do mandato. Os que aceitarem um período de fidelização de 24 meses recebem ainda um smartphone. Têm direito a um plafond de 4 GB de dados nacionais por 2,98 euros mais IVA por mês, mas as comunicações móveis são pagas pelo próprio.



Todos os deputados têm também um seguro de saúde da Fidelidade "que indemniza encargos não cobertos por subsistemas de saúde com assistência clínica, apenas em caso de internamento hospitalar" no valor de 15.854, 50 euros.



AS REMUNERAÇÕES

Quanto ganham, afinal?

"Uma verdade incrível é esta: não são conhecidas as concretas remunerações dos deputados que elegemos", declara José Magalhães, que diz que "é quase impossível" saber quanto ganham, tantas são as variáveis nos vencimentos.



Além dos quilómetros que ganham em função das moradas que declaram, há senhas de presença de 69,19 euros por dia de trabalhos na Assembleia para os deputados que vivam fora dos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e Odivelas. E senhas de presença de 23,05 euros para os que têm residência nestes concelhos. A isto acrescem subsídios para deslocações em trabalho político e montantes extras para alguns dos cargos que podem ocupar no parlamento. O salário bruto para um deputado sem exclusividade é de 3.624,41 euros, mas os presidentes das comissões podem ganhar 4.179,90 euros brutos e o presidente da AR ganha 8.169,12 euros brutos por mês. "Há desigualdades injustificáveis na remuneração dos deputados à AR ("todos diferentes, todos desiguais)", nota José Magalhães.



OS DESCONTOS

Quanto dão aos partidos?

Apesar de todos os partidos receberem dinheiro do Orçamento da Assembleia, há a prática de os deputados descontarem para os partidos. No PSD são 25 euros todos os meses. No PS são 100 euros por mês.



No PCP e no BE não há um montante de desconto obrigatório para custear o grupo parlamentar, mas há o princípio de que ninguém pode ser beneficiado nem prejudicado por ter sido eleito deputado.



Os comunistas mantêm, por isso, o mesmo ordenado que tinham antes de estarem a representar o partido no parlamento. A diferença entre o vencimento de deputado e o salário de origem é entregue ao PCP.



No caso do BE, a regra é a mesma, mas é aplicada de outra forma: o partido tem em conta os custos que os parlamentares têm de suportar quando estão deslocados a representar o partido na AR. Os deputados mantêm o salário que traziam, ao qual acresce o necessário para estadia e deslocações. "Apesar da aplicação desta regra, nenhum deputado fica a ganhar menos do que o salário do chefe de gabinete", explica fonte do partido.



No CDS não é pedida nenhuma contribuição aos deputados, mas por vezes pagam as deslocações em trabalho político do próprio bolso.



A LEI

Está tudo bem, nada muda

Em Abril o Expresso revelou que os deputados dos Açores e da Madeira acumulavam o subsídio de deslocação pago pelo parlamento com o reembolso dos voos a que têm direito como residentes. Recebiam semanalmente 500 euros do parlamento para pagar as viagens, mas depois iam aos CTT, como qualquer outro residente insular, pedir o reembolso para que os voos não ultrapassem os 86 euros para a Madeira e os 134 para os Açores. Sucederam-se as notícias, em vários órgãos de comunicação social, sobre as já referidas moradas fora da capital, com casa na mesma. Três meses depois, o tema saiu das páginas dos jornais sem que nada mudasse nas regras.



Mais: se a maioria dos deputados que foram notícia não alterou o endereço, na verdade já nem precisa de o fazer agora, porque um parecer jurídico dos serviços da Assembleia garante que os parlamentares não estão a incorrer em qualquer falha. E o mesmo acontece com os eleitos pelas ilhas: não há ilegalidade. Mas será que isso significa que não há melhorias a fazer num sistema que todos reconhecem ter muitas falhas? Nos corredores do parlamento, não é difícil encontrar quem admita que o sistema de remunerações dos deputados é demasiado complexo e cheio de buracos que permitem aumentar o que se recebe ao fim do mês com dinheiro para despesas não justificadas. Mas a conversa acaba quase invariavelmente na conclusão de que não há grandes alternativas.



Os deputados podiam ganhar todos o mesmo, independentemente de virem de Vila Real ou de Lisboa. "Era injusto, porque as pessoas têm efectivamente mais despesas se vierem de longe do que se, como eu, morarem a sete quilómetros da Assembleia", responde Pedro Delgado Alves, o deputado do PS na Comissão Eventual para a Transparência. As despesas podiam ser reembolsadas contra factura. "Como é que se fazia no caso de três ou quatro deputados viajarem no mesmo carro?", contrapõe o parlamentar. A AR podia dar um subsídio de renda igual para todos os que são obrigados a ter casa em Lisboa. "Mas as pessoas podem optar por ir para um hotel ou comprar casa", nota o deputado do PSD e presidente do Conselho de Administração do parlamento, Pedro Pinto.

É ele que tem nas mãos o parecer sobre as viagens dos deputados das ilhas. Como presidente do Conselho de Administração (CA) da Assembleia decidiu, porém, ir de férias antes de mexer em alguma coisa. "A última reunião do CA foi no dia 12 e ainda não tratámos do tema", diz à SÁBADO, admitindo apresentar propostas quando a próxima sessão legislativa arrancar, em Setembro.



Nos partidos, só o PSD admite avançar com propostas para mexer no sistema de remunerações. "É um assunto que não está esquecido, mas ainda não houve oportunidade para o discutir aprofundadamente", diz fonte oficial do grupo parlamentar.



No BE, não se põe a questão de mudar o sistema como um todo, mas os bloquistas garantem que têm propostas para impedir alguns abusos. "O Bloco apresentou uma proposta para a criação de uma Entidade da Transparência, que permita o cruzamento das informações prestadas pelos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos", lembra fonte do BE, explicando que a proposta está na Comissão para a Transparência e que têm "a expectativa de que possa vir a ser aprovada no mais curto espaço de tempo".



O PS e o CDS optaram por não responder, mas os comunistas acham que não há motivo para rever as regras. "Não se verificou nenhum problema ou dúvida sobre esta matéria a propósito dos deputados do PCP, o que demonstra que o problema não estará tanto nas regras, mas na forma como alguns deputados as cumprem ou não", afirma fonte oficial do partido.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 742, de 19 de Julho de 2018.