Em mais um capítulo das "faltas" de José Silvano, a deputada do PSD Emília Cerqueira assumiu ter registado a presença do secretário-geral do PSD, José Silvano, no Parlamento, quando este não estava, mas afirmou tê-lo feito "inadvertidamente". Em conferência de imprensa, a deputada declarou que o simples facto de ter acedido à área de trabalho de José Silvano no computador da Assembleia da República, mediante a introdução da password do secretário-geral do PSD, faz com que o sistema registe de imediato uma presença.Emília Cerqueira assumiu que foi quem usou a password de José Silvano, mas garante que só registou a sua presença em dias em que o deputado esteve ausente para "aceder a documentos".Relembre todos os capítulos na cronologia acima.