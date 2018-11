José Matos Rosa, antigo secretário-geral do PSD, estava em Cabo Verde mas registou presença em plenário. Duarte Marques, também deputado dos sociais-democratas, estava em seminário no Porto mas fez log in com a sua password em Lisboa.

Há mais deputados com presenças – fantasma na Assembleia da República, para além do secretário-geral do PSD, José Silvano. De acordo com o Observador, o seu antecessor no cargo, José Matos Rosa, esteve em Cabo Verde no dia 3 de Fevereiro de 2017 mas marcou presença em plenário na manhã desse dia, registada através de log in pessoal. Também Duarte Marques, deputado dos sociais-democratas, terá entrado na sua conta no plenário a 4 de Maio de 2017, estando, na mesma tarde, numa conferência no Porto com Pedro Passos Coelho.

Em resposta à publicação, , enquanto Duarte Marques lamentou a situação e pediu de imediato ao Parlamento que lhe fosse marcada falta nesse dia.

Aquele que era o secretário-geral do PSD durante a presidência de Pedro Passos Coelho, José Matos Rosa, esteve na cidade de Praia, em Cabo Verde, para a Convenção do Movimento para a Democracia (MpD), o partido do executivo no país africano. A presença, nos dias 3 e 4 de Fevereiro de 2017, é confirmada por fotografias no evento e pela factura de deslocação que consta nas contas do PSD do ano passado.

Mas, de acordo a Assembleia da República, Matos Rosa marcou presença no plenário do dia 3 de Fevereiro, em Lisboa. O Observador confirma que este não aparece nas imagens da AR TV nesse dia, tratando-se de mais um caso de presenças-fantasma, através de um log in realizado por outra pessoa.

Em resposta à publicação, Matos Rosa refere que julga "haver um lapso" quanto à sua presença. "Relativamente à deslocação a Cabo Verde, julgo haver um lapso, uma vez que, neste tipo de deslocações, tenho por hábito solicitar sempre a respectiva autorização à Assembleia da República", refere.

E a situação não é nova para o antigo secretário-geral do PSD. Na tarde do dia 9 de Abril de 2015, Matos Rosa deslocou-se a Ponta Delgada para a cerimónia de encerramento das comemorações dos 40 anos do PSD/Açores, mas registou presença em plenário, com abertura por volta das 15h no continente. Em resposta ao sucedido, o deputado referiu que não estava "em condições de comentar".

Matos Rosa não é, porém, caso único: também Duarte Marques, deputado dos sociais-democratas, registou uma presença-fantasma no Parlamento a 4 de Maio de 2017. Nesse dia, participou num seminário organizado no Porto pelo European Ideas Network (EIN), denominado "Future of Europe", mas fez log in com a sua password em Lisboa.

Confrontado pelo Observador, Duarte Marques lamentou a situação e referiu que pediu ainda ao Parlamento que lhe "averbassem a falta ao plenário na data em questão com os devidos efeitos consequentes".