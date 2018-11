A deputado do PSD Emília Cerqueria assumiu ter registado a presença do sceretário-geral do PSD, José Silvano, no Parlamento, quando este não estava, mas afirmou tê-lo feito "inadvertidamente". Em conferência de imprensa, a deputada declarou que o simples facto de ter acedido à área de trabalho de José Silvano no computador da Assembleia da República, mediante a introdução da password do secretário-geral do PSD, faz com que o sistema registe de imediato uma presença.





Emília Cerqueira assumiu que foi quem usou a password de José Silvano, mas garante que só registou a sua presença em dias em que o deputado esteve ausente para "aceder a documentos". Num registo de ataque como melhor defesa, a deputada do PSD defendeu que o caso Silvano está a tomar as proporções que tomou porque há uma campanha contra Rui Rio e usou várias vezes a defesa de ser "do Alto Minho" e não estar habituada "à política de Lisboa" naquela que garantiu que será a única vez que falará com a imprensa sobre o caso.Emília Cerqueira diz que esteve fora de Portugal no fim de semana e que por isso só mais tarde se apercebeu das notícias. "Talvez fruto da minha inexperiência nas questões da comunicação, não disse nada ao senhor deputado José Silvano", defendeu-se. "Tenho a password de alguns colegas de quem sou próxima, como aliás eles têm a minha", começou por dizer a parlamentar, assegurando que esta é uma prática corrente no Parlamento "como noutras organizações"."Eu também tenho a password do senhor deputado José Silvano. Não só eu, mas também", afirmou, explicando que isso acontece apenas para "aceder a documentação". "Sempre que é necessário eu acedo à documentação dele. Não para marcar a presença do senhor deputado", declarou a deputada, que diz que registou essa presença de modo não intencional."Percebo agora que o fiz inadvertidamente", repetiu, dizendo que esta prática de partilha de palavras-passe "não tem nada de especial" e que quem não o faz "é uma excepção à regra no mundo do trabalho e das organizações"."Isto é completamente surreal, pelo menos para mim que não sou uma profissional da política", comentou, assegurando ser "assídua" no Parlamento.O que Emília Cerqueira quis deixar claro é que nunca lhe foi pedido para registar presenças para evitar faltas."O senhor deputado José Silvano nunca me pediu que o registasse", garantiu, dizendo "não existe um login próprio para presenças". "Eu cometi o pecado capital de o ter feito nesses dias para consultar [documentos] e trabalhar", disse, declarando-se espantada pela atitude de "virgens ofendidas numa terra onde não há virgens"."Eu sou do Alto Minho", repetiu, definindo-se como inexperiente apesar de ser deputada desde 2015. "Provavelmente, por inexperiência nestas coisas da política, pelo menos na política destas coisas de Lisboa", declarou.Emília Cerqueira disse ter estado calada por não ter dado importância ao caso. "Só falo agora porque nunca imaginei que tivesse está consequência", disse, lançando uma suspeita sobre a fonte da notícia do Expresso, ao notar que houve "um colega, provavelmente, no interior do PSD fez um print screen" da marcação de presenças em plenário para o passar ao jornal. "Só entendo isto como um ataque directo e nunca visto à direcção de Rui Rio", atacou.José Silvano, secretário-geral do PSD, marcou presença em sessão parlamentar na Assembleia da República, mesmo estando em campanha com Rui Rio, fora de Lisboa. A presença do deputado terá sido verificada por um outro membro da Assembleia. Parlamento está a investigar hipótese de deputados terem registado a presença pelo secretário-geral.De acordo com o jornal Expresso, que publicou originalmente esta notícia, o secretário-geral social-democrata estaria com Rui Rio no distrito de Vila Real, em campanha, no dia 18 de Outubro. No entanto, alguém registou a presença do secretário-geral social-democrata logo no início da sessão plenária, que teve início poucos minutos depois das 15h, não tendo sido marcada falta, mesmo sendo a justificação que poderia ser apresentada considerada válida.De lembrar que José Silvano garantiu que não pediu a ninguém que se registasse em seu nome no sistema de presenças da Assembleia da República e assegurou que quer ver esclarecido como é que alguém usou a sua palavra-passe. Mas, dois dias antes, em às declarações feitas à SÁBADO, assumia que não queria esclarecer de que forma alguém teria usado a sua password para entrar num dos computadores do plenário, registando assim a sua presença nos plenários dos dias 18 e 24 de Outubro.