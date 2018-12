É a ideia de uma petição que tem apenas 329 assinaturas. E que até pode resolver o problema técnico, mas não o ético, diz João Paulo Batalha.

Um pequeno grupo de cidadãos defende a instalação de registos biométricos no parlamento. A ideia das 329 pessoas que, até agora, assinaram no site Petição Pública o documento "Mudar a forma de registo dos deputados na Assembleia: Biometria em vez de 'passwords partilhadas'" é que as presenças em plenário, saídas de comissões enquanto estas ainda estão a decorrer ou a presença nas votações sejam confirmadas através de impressão digital.



A petição avança até que a instalação de um sistema do género custaria cerca de 15 euros por computador — isto é, 3.450 euros para as estações de trabalho em plenário dos 230 deputados. E sugere ainda a criação de mecanismos de autenticação por grupo para que todos os parlamentares acedam às documentações que trabalham em conjunto e que estão na Intranet. Esta é a resposta do pequeno grupo de cidadãos aos argumentos da deputada social-democrata Emília Cerqueira que justificou a utilização do computador do seu colega José Silvano (e, consequentemente, a marcação da sua presença em plenário mesmo estando a acompanhar o líder Rui Rio fora de Lisboa) para aceder a documentos.



Resolve problema técnico, mas não o ético

Estas alterações permitiriam, segundo os autores da petição, "prestigiar o Parlamento, aumentar a credibilidade do trabalho parlamentar, reduzir a partilha de passwords "pessoais e intransmissíveis" e logo a execução de crimes de "fraude e usurpação de identidade" e "reduzir a despesa de funcionamento do Parlamento permitindo que o registo de presença fosse mais preciso".



Mas esta ideia não colhe junto de João Paulo Batalha, presidente da associação cívica Transparência e Integridade, que conhece a petição mas ainda não a leu: "Pessoalmente sinto alguma incomodidade com a ideia de solução biométrica. Já não gosto muito dela em locais de trabalho em geral, no Parlamento acho que é até uma infantilização dos deputados — a que eles convidam, porque não se comportam como deviam — mas que é problemática porque obriga-se a tratar os deputados como um conjunto de relapsos que precisam de ser constantemente vigiados."



Esta solução, refere, "pode resolver o caso, mas não o problema": "Embora possa parecer, não é uma solução técnica ou tecnológica para controlar as presenças no parlamento [que é necessária], é um problema de conduta ética e esse é um problema mais difícil de resolver."



Rever a conduta e os salários

Da reunião, marcada pelo Presidente da Assembleia da República com os líderes dos grupos parlamentares para esta quarta-feira, 5, João Paulo Batalha espera antes "um consenso" de todos os partidos para a necessidade de se definir uma solução que passe pela revisão da conduta dos deputados e da sua relação com os cidadãos.



Na sua perspectiva, deveria rever-se o manual de conduta e boas práticas, para que "os vícios de alguns deputados não se tornem os da instituição". Mas devem rever-se, também, as remunerações dos deputados. Se o registo fraudulento de presenças — como o identificado no mês passado com o deputado e secretário-geral do PSD José Silvano e com mais dois deputados sociais-democratas — pode acontecer por dois motivos ("falsear as estatísticas da assiduidade para não fazer má figura" ou para "receber mais incentivos financeiros"), então, sugere, "seria mais transparente os deputados receberem mais salário" em vez "das prebendas, que nem são taxadas no IRS".