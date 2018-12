A deputada do PSD Maria das Mercês Borges foi a deputada que registou Feliciano Barreiras Duarte durante a votação do Orçamento de Estado para 2019, realizado no dia 30 de Outubro. De acordo com o Observador, o antigo secretário-geral do PSD abandonou a sala do hemiciclo por volta das 13 horas devido a uma "emergência familiar" mas a coordenadora do PSD na Comissão do Trabalho e Segurança Social - que é presidida por Barreiras Duarte – fez o log in pelo deputado às 18h31.

À publicação, Mercês Duarte admite que é possível ter "carregado no botão" na altura de verificação do quórum, permitindo ao sistema assumir a presença – e o voto no OE2019 – de Barreiras Duarte mas garante que não foi ela a aceder à sessão do deputado do PSD no computador. Já Barreiras Duarte refere que "nada mais tem a dizer sobre este assunto."

De acordo com as imagens do plenário nesse dia, Maria das Mercês Borges era a deputada melhor colocada para votar por Feliciano Barreiras Duarte, estando apenas a uma cadeira de distância do computador onde o voto foi registado.