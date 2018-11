Emília Cerqueira assumiu que usou a palavra-passe de José Silvano para entrar num computador do plenário num dos dias em que o deputado faltou. Mas a explicação que deu tem falhas e pontas soltas.

Emília Cerqueira diz que assinalou a presença de José Silvano num plenário em que o deputado não estava "inadvertidamente". Mas esta é uma explicação difícil de aceitar. Porquê?

Porque Emília Cerqueira é deputada eleita pelo PSD e todos os deputados sabem que quando acedem a um computador do plenário com uma sessão a decorrer isso valida a presença do deputado cuja password é usada. É, aliás, por esse método que se verifica o quórum nas sessões plenárias e é assim que se identifica que deputado está sentado em que lugar (para votações electrónicas uninominais) durante o plenário. Foi, de resto, assim que foi possível (com a ajuda das imagens da AR TV) identificar Emília Cerqueira como a pessoa que introduziu a palavra-passe de Silvano.

Emília Cerqueira diz que é prática comum partilhar passwords entre deputados para acederem a documentos em que estão a trabalhar, mas essa também é uma justificação com falhas. Porquê?

Porque o próprio presidente da Assembleia da República já deixou claro, a propósito deste caso, que as palavras-passe dos deputados são "pessoais e intransmissíveis". Isto é importante, porque a password não serve só para entrar nas áreas de trabalho de cada parlamentar. A palavra-passe regista presença, localiza os deputados, verifica quórum e serve para as votações electrónicas.

A defesa da deputada assenta na ideia de que só usou o registo para aceder a documentos em que estaria a trabalhar com José Silvano, mas esse é um argumento questionável. Porquê?

Deputados contactados pelaasseguram que a partilha de documentos é normalmente feita através de ferramentas como pastas partilhadas no Outlook ou no Google Docs. Dizer que foi Silvano quem pediu para que a colega consultasse um documento por estar fora da Assembleia também não colhe, porque os deputados têm um sistema chamado VMware que permite entrar à distância no site da Assembleia, com o nome de utilizador e uma password. É enviado um SMS com um número e é com esse número que se entra no servidor da Assembleia para aceder à zona de trabalho que tem tudo a que o deputado teria acesso se estivesse no plenário.