A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas completa, no próximo dia 15 de janeiro, mil dias de funções sem qualquer diploma aprovado. O jornal Público noticia este sábado que a comissão que iniciou as atividades a 20 de abril de 2016 tinha inicialmente 19 projetos de lei em cima da mesa mas não resolveu nenhum, precisando agora de legislar as propostas até final de março deste ano – altura em que termina os trabalhos.

E, embora haja ainda mais de dois meses para concluir estes processos, a votação indiciária deve ficar concluída antes do final de janeiro - e ainda nem metade dos artigos foram votados na especialidade. Entre eles, estão em análise as áreas de regulamentação do lobbying, enriquecimento injustificado, incompatibilidade e impedimentos dos políticos e altos cargos públicos e o Estatuto dos Deputados.

A ordem de trabalhos da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, aprovada em dezembro do ano passado, indica que estes devem terminar no final de fevereiro, dando assim cerca de um mês para terminar os diplomas a fim de serem aprovados. Depois da sua aprovação, estes sobem a plenário para a votação final global, com o objetivo de entrarem em vigor depois das eleições legislativas de outubro.