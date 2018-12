Depois de José Silvano, José Matos Rosa, Duarte Marques e Feliciano Barreiras Duarte, os casos de presenças-fantasma no Parlamento chegaram ao Partido Socialista. De acordo com o Observador, o deputado do PS Nuno Sá passou os dias 11, 12 e 13 de Junho de 2017 na sua terra natal, Famalicão, mas marcou presença em plenário na Assembleia da República no dia 12. À publicação, o deputado refere que não se recorda "com detalhe de um dia que já foi há um ano e meio" e que a sua vida é um "vai-vem entre Lisboa e Famalicão".

"Fui candidato pelo PS nas autárquicas e estamos a falar de um período de pré-campanha eleitoral, a agenda está sempre a mudar e há vários acontecimentos, por isso não me lembro. É certo que há fotografias no Facebook, mas como eu era candidato e tinha um Facebook institucional da candidatura, nem sei se fui eu a colocar as fotografias no próprio dia ou se foram outras pessoas da candidatura que também tinham a password", afirma Nuno Sá ao Observador.

No vídeo do plenário desse dia 12, iniciado às 15h02, o deputado do PS não aparece em qualquer imagem, embora tenha sido registado o seu log in no parlamento. Ao final dessa manhã e início de tarde, estava a mais de 350 quilómetros, numa visita à fábrica da Caixiave e, à noite, continuava na cidade, onde assistiu às marchas Antoninas.





Questionado pelo jornal, Nuno Sá adianta ainda que, sendo uma pessoa "minimamente com inteligência política", nunca publicaria conteúdos onde seria possível perceber que estava "num sítio público enquanto tinha presença Parlamento ao mesmo tempo". O deputado indicou ainda que irá contactar os serviços da Assembleia da República para averiguar o que se passou com a sua presença nesse dia.