Recolha de assinaturas online querem, "a bem da transparência do regime democrático", evitar os casos de José Silvano, Matos Rosa, Duarte Marques e Barreiras Duarte.

As polémicas envolvendo falsas presenças de deputados no Parlamento dominaram a actualidade política no último mês e chegaram agora a um novo capítulo: petições públicas. Duas recolhas de assinaturas na Internet querem, "a bem da transparência e do regime democrático", evitar os casos de José Silvano, José Matos Rosa, Duarte Marques e Feliciano Barreiras Duarte.

"Quando lemos as notícias e vemos que apenas 14% dos deputados nunca faltaram a um plenário na Assembleia da República, quando o próprio presidente da Assembleia confirma que há irregularidades isto tudo põe em causa a imagem do Parlamento e isso é terrível", afirma à TSF o autor de uma das petições, João Gentil.

"Registo Biométrico da assiduidade para os deputados" já recolheu mais de 2500 assinaturas no site Petições Públicas e defende uma solução idêntica à que o Governo decretou para outros funcionários públicos: o registo de presença na Assembleia da República através de impressões digitais.

João Gentil não tem qualquer ligação partidária mas sente que o "Parlamento não deve ser excepção ao registo biométrico" e que a assiduidade dos deputados deve ser "pública ou passível de ser consultada por qualquer eleitor português".

"Estas sucessivas notícias de casos de irregularidades na assiduidade dos Senhores Deputados colocam, a nosso ver, a imperiosa necessidade de se fazer o controlo da assiduidade através de um sistema rigoroso, tal como o Governo impôs a toda a função pública, através de registo biométrico", afirma João Gentil na sua petição.

Rui Martins, trabalhador na área da informática, teve uma ideia semelhante e é o autor de outra petição que também defende o uso de impressões digitais para registar presenças no Parlamento. "Mudar a forma de registo dos deputados na Assembleia: Biometria em vez de passwords partilhadas" tem mais de 500 assinaturas e defende um sistema biométrico, para presenças e votações parlamentares, um "registo de saída" e "mecanismos de autenticação por grupo".

De acordo com a petição, um leitor de marca digital custa cerca de 15 euros e iria "prestigiar o Parlamento, aumentar a credibilidade do trabalho parlamentar, reduzir a partilha de passwords ‘pessoais e intransmissíveis’ e a execução de crimes de ‘fraude e usurpação de identidade’ e reduzir a despesa de funcionamento do Parlamento permitindo que o registo de presença fosse mais preciso".

Esta não é, no entanto, a estreia de Rui Martins nas petições públicas. Em 2001, segundo a TSF, juntou 15 mil assinaturas. "É graças a ela que hoje não pagamos comissão no nosso multibanco", refere à rádio.